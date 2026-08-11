BetBoom и PARIVISION получили приглашения на FISSURE Playground 3

Российские BetBoom и PARIVISION получили приглашения на FISSURE Playground 3 по Counter-Strike 2 от Valve. Турнир пройдет с 8 по 13 сентября в китайском Сучжоу. В соревновании примут участие 16 команд, общий призовой фонд составит один миллион долларов.

В первой волне приглашения также приняли FaZe, The MongolZ, Legacy, MIBR, Alliance и TYLOO. Таким образом, организаторы уже подтвердили половину состава участников. Еще семь команд определятся через приглашения на основе рейтинга Valve Regional Standings, последнее место получит победитель закрытой азиатской квалификации.

BetBoom на данный момент представляет состав Кирилла «Boombl4» Михайлова, Александра «zorte» Загодыренко, Павла «S1ren» Оглоблина, Даниила «d1Ledez» Кустова и Кирилла «Magnojez» Роднова. За PARIVISION заявлены Джами «Jame» Али, Евгений «FL1T» Лебедев, Владислав «xiELO» Лысов, Иван «zweih» Гогин и Вячеслав «slaxejezzz» Винокуров.

Групповой этап FISSURE Playground 3 пройдет по системе double elimination, все серии сыграют в формате best-of-3. В плей-офф команды продолжат борьбу по олимпийской системе. Победителю полагается 165 тысяч долларов из части призового фонда, предназначенной игрокам.

Изначально сентябрьский турнир значился в календаре как FISSURE Playground 5, однако его переименовали после отмены третьего и четвертого турниров серии. Соревнование также перенесли из Шэньчжэня в Сучжоу, где FISSURE проведет его совместно с китайским оператором GGMEDIA.

Виталий Климов