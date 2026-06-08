BetBoom обыграла Monte и пробилась в Stage 3 на IEM Cologne Major
BetBoom продолжила уверенный ход на IEM Cologne Major 2026: в серии за выход четвертого раунда Stage 2 команда обыграла Monte со счетом 2:1 и с результатом 3-1 пробилась в Stage 3. Серия выдалась напряженной — Monte сумела зацепить одну карту, — но по сумме трех карт сильнее была команда Boombl4. Для BetBoom это третья победа подряд после стартового поражения от Team Spirit: ранее были обыграны GamerLegion (13:9) и M80 (13:2). Более того, BetBoom стала первой командой из числа прошедших Stage 1, кто добрался до Stage 3, где сыграет против элиты мировой сцены. Monte же опустилась к счету 2-2 и сохранила шансы на плей-офф: для выхода в Stage 3 команде нужно будет выиграть решающий матч в раунде 2-2. Напомним, лидер BetBoom Boombl4 стал самым результативным игроком Stage 1.