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8 июня, 20:10

BetBoom обыграла Monte и пробилась в Stage 3 на IEM Cologne Major

Алексей Буланов
Boombl4.
Фото HLTV

BetBoom продолжила уверенный ход на IEM Cologne Major 2026: в серии за выход четвертого раунда Stage 2 команда обыграла Monte со счетом 2:1 и с результатом 3-1 пробилась в Stage 3. Серия выдалась напряженной — Monte сумела зацепить одну карту, — но по сумме трех карт сильнее была команда Boombl4. Для BetBoom это третья победа подряд после стартового поражения от Team Spirit: ранее были обыграны GamerLegion (13:9) и M80 (13:2). Более того, BetBoom стала первой командой из числа прошедших Stage 1, кто добрался до Stage 3, где сыграет против элиты мировой сцены. Monte же опустилась к счету 2-2 и сохранила шансы на плей-офф: для выхода в Stage 3 команде нужно будет выиграть решающий матч в раунде 2-2. Напомним, лидер BetBoom Boombl4 стал самым результативным игроком Stage 1.

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