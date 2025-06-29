Белорусский игрок Глеб «gr1ks» Газин перешел в HEROIC
HEROIC объявили о подписании 19-летнего снайпера Глеба «gr1ks» Газина после ухода Альваро «SunPayus» Гарсия и Ээту «sAw» Саха.
Глеб Газин стал вторым белорусом, который присоединился к HEROIC, первым был Андрей «tN1R» Татаринов. Рейтинг gr1ks в 2024 году составлял в среднем 1.17, а в 2025 увеличился до 1.18, что помогло его командам Aurora и Astrum завоевать трофеи.
Ранее Heroic подписали Тобиаса «TOBIZ» Тео из MOUZ NXT в качестве тренера. Осталось последнее вакантное место, но пока что неизвестно, кто его займет.
Состав HEROIC на данный момент:
Линус «LNZ» Холтанг
Андрей «tN1R» Татаринович
Саймон «yxngstxr» Бойе
Глеб «gr1ks» Газин
Тобиас «TOBIZ» Тео (тренер)
Линус «nilo» Бергман (замена)
Ясин «xfl0ud» Коч (замена)
Анонс перехода Глеба «?gr1ks?» Газина в HEROIC.
Филатов Руслан
Новости