29 июня, 19:31

Белорусский игрок Глеб «gr1ks» Газин перешел в HEROIC

Постер с Глебом «?gr1ks?» Газиным.
Фото cybersport.ru

HEROIC объявили о подписании 19-летнего снайпера Глеба «gr1ks» Газина после ухода Альваро «SunPayus» Гарсия и Ээту «sAw» Саха.

Глеб Газин стал вторым белорусом, который присоединился к HEROIC, первым был Андрей «tN1R» Татаринов. Рейтинг gr1ks в 2024 году составлял в среднем 1.17, а в 2025 увеличился до 1.18, что помогло его командам Aurora и Astrum завоевать трофеи.

Ранее Heroic подписали Тобиаса «TOBIZ» Тео из MOUZ NXT в качестве тренера. Осталось последнее вакантное место, но пока что неизвестно, кто его займет.

Состав HEROIC на данный момент:

Линус «LNZ» Холтанг
Андрей «tN1R» Татаринович
Саймон «yxngstxr» Бойе
Глеб «gr1ks» Газин

Тобиас «TOBIZ» Тео (тренер)

Линус «nilo» Бергман (замена)
Ясин «xfl0ud» Коч (замена)

Анонс перехода Глеба «?gr1ks?» Газина в HEROIC.

Филатов Руслан

