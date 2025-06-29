Белорусский игрок Глеб «gr1ks» Газин перешел в HEROIC

HEROIC объявили о подписании 19-летнего снайпера Глеба «gr1ks» Газина после ухода Альваро «SunPayus» Гарсия и Ээту «sAw» Саха.

Глеб Газин стал вторым белорусом, который присоединился к HEROIC, первым был Андрей «tN1R» Татаринов. Рейтинг gr1ks в 2024 году составлял в среднем 1.17, а в 2025 увеличился до 1.18, что помогло его командам Aurora и Astrum завоевать трофеи.

Ранее Heroic подписали Тобиаса «TOBIZ» Тео из MOUZ NXT в качестве тренера. Осталось последнее вакантное место, но пока что неизвестно, кто его займет.

Состав HEROIC на данный момент:

Линус «LNZ» Холтанг

Андрей «tN1R» Татаринович

Саймон «yxngstxr» Бойе

Глеб «gr1ks» Газин

Тобиас «TOBIZ» Тео (тренер)

Линус «nilo» Бергман (замена)

Ясин «xfl0ud» Коч (замена)

Анонс перехода Глеба «?gr1ks?» Газина в HEROIC.