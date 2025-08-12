CyberPRO
12 августа, 16:22

BC.Game одержала вторую победу подряд на Exort The Proving Grounds Season 3

Exort The Proving Grounds Season 3.
Фото HLTV

BC.Game одержала вторую победу подряд на Exort The Proving Grounds Season 3 по CS2.

Матч завершился успехом коллектива Александра «s1mple» Костылева со счетом 2:0 (Mirage пик BC.Game 13:6, Nuke пик Spirit Academy 13:7). Молодые таланты из Spirit не смогли навязать борьбу BC.Game. Игра прошла в ровном темпе с доминацией победившей команды. MVP матча стал снайпер Александр «s1mple» Костылев с рейтингом 1.56. В следующей игре команда встретится с датчанами из Tricked.

Турнир проходит с 10 по 22 августа 2025 года в онлайн-формате. Призовой фонд — 87,49 тысячи долларов.

Филатов Руслан

