BC.Game с s1mple смогли выиграть дебютную игру на Exort The Proving Grounds Season 3
BC.Game с s1mple смогли одержать победу над CYBERSHOKE на Exort The Proving Grounds Season 3.
В очень тяжелой игре команда Александра Костылева смогла успешно дебютировать. Итоговый счет матча — 2:1 (Overpass пик BC.Game 13:16, Mirage пик CYBERSHOKE 19:17, Ancient оставшийся пик 13:8). Александр «s1mple» Костылев завершил игру с рейтингом 1.01. А лучшим игроком встречи стал Александар «CacaNito» Кьюлукоски (1.19).
Филатов Руслан
Новости