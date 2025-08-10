CyberPRO
10 августа, 21:29

BC.Game с s1mple смогли выиграть дебютную игру на Exort The Proving Grounds Season 3

Александр «s1mple» Костылев.
Фото YouTube

BC.Game с s1mple смогли одержать победу над CYBERSHOKE на Exort The Proving Grounds Season 3.

В очень тяжелой игре команда Александра Костылева смогла успешно дебютировать. Итоговый счет матча — 2:1 (Overpass пик BC.Game 13:16, Mirage пик CYBERSHOKE 19:17, Ancient оставшийся пик 13:8). Александр «s1mple» Костылев завершил игру с рейтингом 1.01. А лучшим игроком встречи стал Александар «CacaNito» Кьюлукоски (1.19).

Филатов Руслан

CYBERSHOKE чемпионы Winline EPIC Standoff 2 PawPaw: Ep.2

Team Vitality стали последними участниками LAN-финала BLAST Bounty Season 2

