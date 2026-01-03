TORONTOTOKYO заблокировали на Twitch за «Оскорбительные обращения или символы»

Игрок Aurora Gaming Александр «TORONTOTOKYO» Хертек потерял доступ к своему Twitch-каналу на одну неделю. Эту временную блокировку Хертек получил по причине «Оскорбительные обращения или символы». Именно так указано в письме от представителей платформы, которое получил TORONTOTOKYO.

Сам киберспортсмен лаконично прокомментировал ситуацию фразой «GG». Из-за этого бана более 268 тысяч подписчиков TORONTOTOKYO не смогут посмотреть его трансляции на Twitch. Средний онлайн на стримах игрока Aurora составляет около 3 тысяч человек.

Владислав Корякин