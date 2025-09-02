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«Приезжали сюда дважды в Казань, но это первый раз в Москве» — Badgalseph из Aurora

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип Aurora Gaming.
Фото auroragg

Корреспондент «СЭ» взяла интервью у игроков на медиа-дне BetBoom Rise of Legends — киберспортивном турнире по Mobile Legends Bang Bang, который проходит в Москве с 30 по 31 августа на VK Play Арене. Тренер коллектива Саджит Арслан рассказал о визитах в Россию.

Это наш третий раз в России. Впервые мы приехали на Games of Future, а потом второй раз, я не знаю точного количества, но мы приезжали дважды в Казань, но это первый визит в Москву.

Саджит Badgalseph Арслан

Спросили у Badgalseph и про интересные ему места в столице России, которые уже он успел посетить или хотел бы сделать это позднее.

Мы еще нигде не были, но я очень хочу посетить Красную площадь.

Саджит Badgalseph Арслан

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