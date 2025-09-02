«Приезжали сюда дважды в Казань, но это первый раз в Москве» — Badgalseph из Aurora

Корреспондент «СЭ» взяла интервью у игроков на медиа-дне BetBoom Rise of Legends — киберспортивном турнире по Mobile Legends Bang Bang, который проходит в Москве с 30 по 31 августа на VK Play Арене. Тренер коллектива Саджит Арслан рассказал о визитах в Россию.

Это наш третий раз в России. Впервые мы приехали на Games of Future, а потом второй раз, я не знаю точного количества, но мы приезжали дважды в Казань, но это первый визит в Москву. Саджит Badgalseph Арслан

Спросили у Badgalseph и про интересные ему места в столице России, которые уже он успел посетить или хотел бы сделать это позднее.