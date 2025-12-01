B8 Esports столкнутся с Team 3DMAX на StarLadder Budapest Major 2025

Противостояние ожидается нешуточным — французы активно возвращают форму — рассказываем, чего стоит ждать.

Команды будут играть в верхней сетке турнира в формате Bo3. За время встреч между коллективами B8 Esports четыре раза смогли одержать верх, однако Team 3DMAX явно не будет уступать — в реальности в этой паре сложно выделить фаворита. Все покажет матч, который начнется в 22:00 по московскому времени.

StarLadder Budapest Major 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который проходит с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии Будапеште. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.