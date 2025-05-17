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17 мая 2025, 19:40

AVULUS выбила OG из Play-In стадии на FISSURE Universe: Episode 5

Камила Абдурахманова
корреспондент

В нижней сетке стадии Play-In турнира FISSURE Universe: Episode 5 по Dota 2 команда AVULUS одержала победу над OG со счетом 2:1.

Коллектив Тамира Daze Токпанова (OG) покинул турнир и потерял шансы пройти в основной этап. AVULUS в следующем раунде встретится с Runa Team. Игра запланирована на 17 мая в 18:00 по московскому времени.

Стадия Play-In на FISSURE Universe: Episode 5 проходит с 12 по 18 мая в онлайн-формате. Команды борются за два слота на основном этапе чемпионата, который пройдет с 30 июня по 3 июля.

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