AVULUS выбила OG из Play-In стадии на FISSURE Universe: Episode 5
В нижней сетке стадии Play-In турнира FISSURE Universe: Episode 5 по Dota 2 команда AVULUS одержала победу над OG со счетом 2:1.
Коллектив Тамира Daze Токпанова (OG) покинул турнир и потерял шансы пройти в основной этап. AVULUS в следующем раунде встретится с Runa Team. Игра запланирована на 17 мая в 18:00 по московскому времени.
Стадия Play-In на FISSURE Universe: Episode 5 проходит с 12 по 18 мая в онлайн-формате. Команды борются за два слота на основном этапе чемпионата, который пройдет с 30 июня по 3 июля.
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