29 апреля, 09:18

AVULUS подписала Fly, dEsire и Mo13ei

Камила Абдурахманова
корреспондент

Киберспортивный клуб AVULUS объявил о том, что Таль Fly Айзик, Фабиан Mo13ei Кнер и Сакис dEsire Картсабас стали постоянными участниками состава по Dota 2.

Организация уже работала с этими игроками на недавних турнирах. Mo13ei и dEsire вместе с командой участвовали в DreamLeague Season 26, ESL One Raleigh 2025 и PGL Wallachia Season 4.

На последнем турнире к коллективу в качестве замены Акбара SoNNeikO Бутаева, у которого возникли проблемы с визой, присоединился Fly.

