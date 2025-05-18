AVULUS обыграла Virtus.pro и прошла на FISSURE Universe: Episode 5
В заключительном матче стадии Play-In на турнире FISSURE Universe: Episode 5 по Dota 2 команда AVULUS одержала победу над Virtus.pro со счетом 3:1.
Благодаря этой победе команда Таля Fly Айзика получила право участвовать в основном этапе турнира. Ранее стадию Play-In преодолела команда Shopify Rebellion.
Матчи FISSURE Universe: Episode 5 начнутся 30 июня. Десять команд будут бороться за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.
Стадия Play-In прошла с 12 по 18 мая в онлайн-формате. Команды разыгрывали два слота на основном этапе чемпионата.
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