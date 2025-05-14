AVULUS обыграла One Move в стадии Play-In на FISSURE Universe: Episode 5

В матче этапа Play-In турнира FISSURE Universe: Episode 5 по Dota 2 команда AVULUS одержала победу над One Move со счетом 2:0.

Далее в этот игровой день состоится матч между L1ga Team и Shopify Rebellion, который начнется в 13:00 по московскому времени.

Этап Play-In FISSURE Universe: Episode 5 проходит с 12 по 18 мая в онлайн-формате. Две лучшие команды получат право участвовать в основном этапе чемпионата, который пройдет с 30 июня по 3 июля.