AVULUS не смогли выиграть у Team Spirit на FISSURE Universe: Episode 6

Российский состав показал высокую степень профессионализма и подарил фанатам хайлайты, сделав счет 2-0.

Первая карта для AVULUS стала заведомо проигрышной, хотя они и смогли сделать большое количество киллов, но экономическое преимущество было у «спиритов» — 30:40. Во втором матче российский состав смог сделать более серьезный финансовый перевес и счет 23:40.

FISSURE Universe: Episode 6 — тир-1 онлайн-турнир по Dota 2 с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Среди участников такие коллективы, как Team Liquid, PARIVISION, Team Spirit, Aurora Gaming, BetBoom Team и другие топовые команды.