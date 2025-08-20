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20 августа 2025, 19:30

AVULUS не смогли выиграть у Team Spirit на FISSURE Universe: Episode 6

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Team Spirit после победы на BLAST Bounty 2025.
Фото HLTV

Российский состав показал высокую степень профессионализма и подарил фанатам хайлайты, сделав счет 2-0.

Первая карта для AVULUS стала заведомо проигрышной, хотя они и смогли сделать большое количество киллов, но экономическое преимущество было у «спиритов» — 30:40. Во втором матче российский состав смог сделать более серьезный финансовый перевес и счет 23:40.

FISSURE Universe: Episode 6 — тир-1 онлайн-турнир по Dota 2 с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Среди участников такие коллективы, как Team Liquid, PARIVISION, Team Spirit, Aurora Gaming, BetBoom Team и другие топовые команды.

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