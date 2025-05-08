Aurora выбила BetBoom Team с Флаем с BLAST Slam 3
Команда Aurora одержала победу над BetBoom Team в серии матчей на турнире BLAST Slam 3, завершив серию со счетом 2:0. В составе BetBoom Team вместо Владислава «Kataomi» Семенова выступал стендин Таль «Fly» Айзек.
Благодаря победе Aurora прошла в следующий раунд BLAST Slam 3, где встретится с командой Xtreme. BetBoom Team вместе с Liquid заняла 9-10-е место на турнире.
Состав команды Aurora: Nightfall, Kiyotaka, Torontotokyo, Mira, Panto, G (тренер).
Состав команды BetBoom Team: Pure, Gpk, Miero, Save, Fly (стендин), Boolk (тренер).
Турнир BLAST Slam 3 проходит с 6 по 11 мая в Копенгагене. Призовой фонд соревнования составляет 1 миллион долларов.
