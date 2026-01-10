Aurora одолела 1win со счетом 2:0 в закрытой квалификации к DreamLeague Season 28

В рамках закрытой восточноевропейской квалификации к DreamLeague Season 28 состоялся матч между Aurora Gaming и 1win. Обновленный состав Aurora справился со своим оппонентом, победив со счетом 2:0 и отправив 1win на выход.

Этот успех оставил Nightfall и компанию в тройке претендентов за выход на мейн ивент. В финале нижней сетки они встретятся с Rune Eaters, а победитель этой пары сыграет за путевку на турнир против BetBoom Team.

DreamLeague Season 28 — тир-1 турнир по Dota 2 в онлайн-формате, запланированный на период с 16 февраля по 1 марта. Команды, которые пробьются на турнир, будут вести борьбу за призовой фонд в размере одного миллиона долларов.

Владислав Корякин