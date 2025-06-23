Aurora уступает место в плей-офф Gaimin Gladiators на PGL Wallachia Season 5

Российский состав не смог показать себя и проиграл обе карты с разгромным счетом 6:29 и 13:34. Теперь команде предстоит сразиться с противниками в сетке 2-1, чтобы попробовать заполучить свое место в плей-офф PGL Wallachia Season 5. Это первый проигрыш состава на нынешнем турнире.

Матч между Team Spirit и NaVi — определит второго вышедшего в плей-офф, он начнется в 16.30 по Москве.

PGL Wallachia Season 5 — крупное киберспортивное событие, начальный призовой фонд составляет 1 миллион долларов. В этот раз турнир проходит с 21 по 29 июня.