Aurora сокрушила Wildcard Gaming во 2-м туре The International 2025

Aurora одержала первую победу на The International, разгромив Wildcard Gaming. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:0 в пользу СНГ-коллектива. Это позволило Aurora отправиться в сетку 1-1.

Первая стадия TI 14 (The Road to The International) проходит в уникальном для Dota 2 формате швейцарской системы. Командам необходимо набрать 4 победы для прохода в следующий этап ивента. The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий 2 миллиона долларов.