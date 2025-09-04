Aurora проиграла Xtreme Gaming на старте The International 2025

Aurora неудачно начала свой путь на The International, уступив Xtreme Gaming. BO3-противостояние закончилось со счетом 0:2 в пользу китайского коллектива.

Первая стадия TI 14 (The Road to The International) проходит в уникальном для Dota 2 формате швейцарской системы. Командам необходимо набрать 4 победы для прохода в следующий этап ивента. The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий 2 миллиона долларов.