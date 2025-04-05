Aurora подписала состав Eternal Fire с Ксантаресом

Aurora объявила о формировании нового состава по CS 2.

«Для нас большая честь собрать под тегом Aurora таких талантливых игроков. Мы создадим все условия, чтобы ребята смогли и дальше показывать отличную игру, раскрыть личный потенциал и, конечно, привести команду к новым вершинам», — заявил представитель Aurora.

Новый состав Aurora: Xantares, Jottaaa, Maj3r, Wicadia, Woxic, Fabre (тренер).

Исмаилджан «Xantares» Дерткардеш играл за Eternal Fire с 2021 года, другие спортсмены присоединились к команде позже.

Первый турнир для нового состава Aurora — PGL Bucharest, который пройдет с 6 по 13 апреля.