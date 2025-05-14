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14 мая 2025, 14:15

Aurora победила Oddik и вышла в плей-офф PGL Astana

Камила Абдурахманова
корреспондент

Команда Aurora вышла в плей-офф турнира PGL Astana, одержав победу над командой Oddik со счетом 2:0. Матчи прошли на картах Dust2 (13:4) и Anubis (13:8).

Состав команды Aurora: Xantares, Woxic, Maj3r, Jottaaa, Wicadia, Fabre (тренер).
Состав команды Oddik: Pancc, Ksloks, Naitte, Matios, Wood7, Cx1 (тренер).

Oddik покидает турнир, заняв 9-11-е место.

Сегодня в последнем матче групповой стадии сыграют MIBR и Virtus.pro.

PGL Astana проходит с 10 по 18 мая в Астане, Казахстан. Призовой фонд турнира составляет 1,25 миллиона долларов.

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