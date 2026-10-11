Aurora победила Spirit на двух картах и взяла бронзу ESL Pro League 24
Aurora Gaming победила Team Spirit в матче за третье место на ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2. Серия 11 октября завершилась со счетом 2-0: 13:9 на Mirage и 13:6 на Anubis.
На первой карте Aurora повела 6:1 и сохранила преимущество до конца встречи. На Anubis команда закончила стартовую половину со счетом 9:3, после чего уверенно закрыла серию.
Лучшим игроком матча стал Али «Wicadia» Хайдар Ялчин: он сделал 41 убийство при 25 смертях и получил рейтинг HLTV 1,53. У Spirit лучший показатель был у Дмитрия «sh1ro» Соколова — 1,15 при 30 убийствах и 27 смертях.
В полуфиналах Aurora уступила Vitality, а Spirit проиграла MOUZ; обе серии закончились со счетом 1-2. ESL Pro League Season 24 прошла 3-11 октября в польском Катовице, где 16 команд разыграли миллион долларов.
Виталий Климов