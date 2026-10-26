Aurora победила Nemiga и оказалась в шаге от плей-офф турнира PGL

Aurora Gaming обыграла Nemiga Gaming в третьем раунде группового этапа PGL Masters Bucharest 2026 по Counter-Strike 2. Встреча 26 октября завершилась со счетом 2-0: 16:14 на Mirage и 13:4 на Anubis.

После этой победы статистика Aurora в швейцарской стадии составляет 2-1. Команде осталось выиграть одну серию для выхода в плей-офф, а Nemiga с результатом 1-2 оказалась в шаге от вылета.

Лучшим игроком встречи стал Озгюр «woxic» Экер, завершивший серию с 50 убийствами и 25 смертями. Снайпер Aurora получил рейтинг HLTV 1,84 и в среднем наносил 100,6 единицы урона за раунд.

PGL Masters Bucharest проходит с 24 по 31 октября в Бухаресте с участием 16 команд. Общий призовой фонд составляет 1,25 миллиона долларов: половина предназначена игрокам, половина — организациям.