Aurora Gaming вышли в полуфинал Esports World Cup по CS2
Aurora Gaming вышли в полуфинал Esports World Cup по CS2, обыграв HEROIC.
Матч завершился со счетом 2:0 (Mirage 13:7, Dust2 13:11).
HEROIC не смогли навязать борьбу турецкому коллективу и покидают турнир, заняв 5-8 место и заработав 40 тысяч долларов.
Aurora Gaming сыграют с победителем пары MOUZ — Team Falcons 23 августа в 20:45 по МСК.
Турнир проходит с 20 по 24 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Призовой фонд составляет 1,25 миллионов долларов.
Филатов Руслан
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