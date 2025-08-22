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22 августа 2025, 19:46

Aurora Gaming вышли в полуфинал Esports World Cup по CS2

Состав Aurora Gaming.
Фото Aurora Gaming

Aurora Gaming вышли в полуфинал Esports World Cup по CS2, обыграв HEROIC.

Матч завершился со счетом 2:0 (Mirage 13:7, Dust2 13:11).

HEROIC не смогли навязать борьбу турецкому коллективу и покидают турнир, заняв 5-8 место и заработав 40 тысяч долларов.

Aurora Gaming сыграют с победителем пары MOUZ — Team Falcons 23 августа в 20:45 по МСК.

Турнир проходит с 20 по 24 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Призовой фонд составляет 1,25 миллионов долларов.

Филатов Руслан

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