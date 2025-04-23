Aurora Gaming вышла в плей-офф PGL Wallachia Season 4

Читать «СЭ» в

В пятом раунде группового этапа PGL Wallachia Season 4 по Dota 2 команда Aurora Gaming одержала уверенную победу над Heroic со счетом 2:0.

Heroic выбыла из турнира, заняв 9-11 место и заработав $ 20 тыс. Элвис Scofield Пенья и его товарищи по команде завершили свое участие в соревновании. Aurora Gaming, напротив, пробилась в плей-офф, первые матчи которого состоятся 24 апреля.

PGL Wallachia Season 4 проходит с 19 по 27 апреля. Призовой фонд турнира составляет миллион долларов.