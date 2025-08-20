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20 августа 2025, 21:24

Aurora Gaming уступили Team Liquid на FISSURE Universe: Episode 6

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Team Liquid.
Фото Team Liquid

Российский состав не смог оказать сопротивления «ликвидам» и проиграл обе карты, итоговый счет составил 2-0.

Обе карты дались Team Liquid как будто без особого труда, сначала они смогли сделать 18:32, установив относительно уверенную экономику. После во втором раунде команда вышла на еще более уверенное экономическое преимущество, закончив со счетом 25:48.

FISSURE Universe: Episode 6 — тир-1 онлайн-турнир по Dota 2 с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Среди участников такие коллективы, нкак Team Liquid, PARIVISION, Team Spirit, Aurora Gaming, BetBoom Team и другие топовые команды.

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