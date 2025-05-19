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Aurora Gaming сыграла вничью с OG LATAM в дебютном матче на DreamLeague Season 26

Камила Абдурахманова
корреспондент

В первом матче группы А на турнире DreamLeague Season 26 по Dota 2 команды Aurora Gaming и OG LATAM сыграли вничью, заработав по одному очку.

Следующие игры чемпионата запланированы на 19 мая, 18:00 мск: команда Егора Nightfall Григоренко встретится с BOOM Esports, а OG LATAM — с BetBoom Team.

DreamLeague Season 26 проходит в онлайн-формате с 19 мая по 1 июня. За призовой фонд в размере 1 миллиона долларов поборются 16 команд.

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