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18 мая 2025, 14:22

Aurora Gaming обыграла FURIA Esports и заняла третье место на PGL Astana 2025

Камила Абдурахманова
корреспондент

В матче за третье место на турнире PGL Astana 2025 по CS2 команда Aurora Gaming одержала победу над FURIA Esports со счетом 2:1. Игры прошли на картах Anubis (10:13), Inferno (13:6) и Dust2 (13:6).

За третье место турецкая команда получила 75 тысяч долларов, а бразильская команда под руководством Габриэля FalleN Толедо — 43,75 тысячи долларов.

В финале турнира, который пройдет в формате best-of-5, сыграют Astralis и Team Spirit. Начало противостояния запланировано на 18 мая в 15:00 по московскому времени.

PGL Astana 2025 проходит в Казахстане с 10 по 18 мая. Призовой фонд турнира составляет 625 тысяч долларов.

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