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Team Spirit — явный фаворит в матче против Aurora на IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
sh1ro.
Фото HLTV

Прогноз и ставка на матч Aurora — Spirit 12 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 1-0, но фаворит очевиден: Team Spirit во главе с donk считается одним из главных претендентов на титул и в стартовом раунде уверенно переиграла NaVi. Aurora прошла Monte, однако по классу заметно уступает грозному сопернику и относится к аутсайдерам стадии. Учитывая разницу в уровне и отличную форму Spirit, разумно поставить на победу россиян с форой по картам в расчете на уверенный результат.

Рекомендуемая ставка: фора Spirit (-1.5) по картам

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