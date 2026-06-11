Aurora — фаворит в матче против Monte на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Aurora — Monte 11 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Пара получается достаточно равной: обе команды считаются среди аутсайдеров стадии. Небольшое преимущество отдаем Aurora за счет более мощного индивидуального потенциала, тогда как Monte во многом зависит от формы лидеров. Тем не менее Monte уже доказала в Stage 2, что умеет добывать победы в равных матчах, так что упорная серия весьма вероятна. В Bo3 ставим на победу Aurora, но борьбы исключать нельзя.

Рекомендуемая ставка: победа Aurora в серии