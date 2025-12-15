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15 декабря 2025, 23:35

ATF — о сильнейшей команде в мире: «Несомненно выиграет следующий TI»

ATF.
Фото Reddit

Игрок команды Falcons по Dota 2 Аммар «ATF» Ассаф рассказал о том, кто ему видится главным фаворитом DreamLeague Season 27 и у кого наибольшие перспективы закрепиться на лидирующих позициях.

«Я оценивал каждую команду и думал, как она может сыграть против нас. Вот эти так сыграют, эти разнесут нас, а эти навряд ли. На первое место поставил бы Tundra Esports — это лучшая команда в мире. Несомненно выиграет следующий TI», — заявил ATF во время интервью после очередного тура DreamLeague Season 27.

DreamLeague Season 27 — тир-1 турнир по Dota 2 в онлайн-формате, проходящий с 10 по 21 декабря. Falcons и Tundra уже получили путевки в плей-офф и продолжают вести борьбу за призовой фонд в размере одного миллиона долларов, а также за 19,5 тысяч очков EPT.

Владислав Корякин

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