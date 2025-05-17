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17 мая 2025, 17:06

Astralis вышла в финал PGL Astana 2025, обыграв Aurora Gaming

Камила Абдурахманова
корреспондент

В полуфинале PGL Astana 2025 по CS2 команда Astralis победила Aurora Gaming со счетом 2:1. Игры прошли на картах Mirage (11:13), Nuke (13:8) и Train (13:3).

Astralis под руководством Расмуса HooXi Нилсена вышла в финал турнира, а Aurora Gaming потеряла шанс побороться за чемпионство. Финал состоится 18 мая в 15:00 по московскому времени, где Astralis встретится с победителем матча между Team Spirit и FURIA Esports.

PGL Astana 2025 проходит в Казахстане с 10 по 18 мая, призовой фонд турнира составляет 625 тысяч долларов.

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