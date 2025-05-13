Astralis выиграла у Virtus.pro и прошла в плей-офф PGL Astana 2025

В четвертом раунде группового этапа PGL Astana 2025 по CS2 команда Astralis одержала победу над Virtus.pro со счетом 2:1. Результаты карт: Dust2 — 19:17, Inferno — 9:13, Ancient — 13:9.

Теперь команда Николая device Ридтца выйдет в плей-офф турнира, а Virtus.pro продолжит участие в групповой стадии. 14 мая коллектив Дениса electroNic Шарипова встретится с командой, имеющей статистику 2:2.

PGL Astana 2025 проходит в Казахстане с 10 по 18 мая. Призовой фонд чемпионата составляет 625 тысяч долларов.