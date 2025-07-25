CyberPRO
25 июля 2025, 18:03

Astralis проиграли бразильцам из FURIA Esports на IEM Cologne 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды FURIA.
Фото FURIA Esports

Датский состав отчаянно сопротивлялся, но не смог забрать ни одной карты — счет составил 2-0.
Первой для коллективов стал Nuke, который датчане пытались вырвать у бразильцев, но сделать этого не удалось счет составил 11:13 в пользу FURIA. После этого во втором раунде на Dust2 Astralis, будто расслабились и вышли лишь на счет 9:13. Благодаря победе коллектив из Бразилии отправляется в следующий этап, а датчанам предстоит пройти по нижней сетке IEM Cologne 2025.
Киберспортивный турнир IEM Cologne 2025 проходит с 23 июля по 3 августа в Кельне (Германия). Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.

