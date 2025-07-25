Astralis проиграли бразильцам из FURIA Esports на IEM Cologne 2025

Датский состав отчаянно сопротивлялся, но не смог забрать ни одной карты — счет составил 2-0.

Первой для коллективов стал Nuke, который датчане пытались вырвать у бразильцев, но сделать этого не удалось счет составил 11:13 в пользу FURIA. После этого во втором раунде на Dust2 Astralis, будто расслабились и вышли лишь на счет 9:13. Благодаря победе коллектив из Бразилии отправляется в следующий этап, а датчанам предстоит пройти по нижней сетке IEM Cologne 2025.

Киберспортивный турнир IEM Cologne 2025 проходит с 23 июля по 3 августа в Кельне (Германия). Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.