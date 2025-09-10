Astralis перешла под управление датской инвестиционной компании Fusion Esports Group

Организация раскрыла информацию о приобретении легендарной группы, которая известна больше всего по ростеру в Counter-Strike 2.

Сделку проводили сооснователь Astralis и BLAST Якоб Лунд и Йонас Гундерсен, экс-директор Ninjas in Pyjamas. Помимо них в совладение вошли предприниматели из других фондов: Flatpay, Bifrost Studios, Userflow и других, что занимаются технологическими проектами.

Точная стоимость сделки не раскрывается, однако компания планирует и дальше поддерживать киберспортивное направление Astralis.