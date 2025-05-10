Astralis одолела ODDIK в первом раунде группового этапа на PGL Astana 2025

В стартовом матче группового этапа турнира PGL Astana 2025 по CS2 команда Astralis одержала победу над ODDIK со счетом 2:1. Матчи прошли на картах Dust2 (13:9), Ancient (2:13) и Inferno (13:7).

В следующем раунде Astralis, возглавляемая Николаем device Ридтцем, встретится с командой, также имеющей статистику 1:0.

Далее в этот же день состоится матч между G2 Esports и MIBR. Начало игры запланировано на 10 мая в 11:00 по московскому времени.

PGL Astana 2025 проходит в Казахстане с 10 по 18 мая. Призовой фонд турнира составляет 1,25 миллионов долларов, половина из которых будет распределена между командами.