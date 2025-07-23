Датская Astralis одержала верх над украинским составом B8 Esports на IEM Cologne 2025

Счет встречи составил 0-2 в пользу Astralis, что стало второй победой состава над B8 .

На первой карте датчане даже не почувствовали своих противников и выиграли с разгромным счетом 13:2. Вторая карта Inferno — чуть не стала для них проигрышной, все решило дополнительное время, где датчане отыгрались и смогли выйти на 16:12.

Киберспортивный турнир IEM Cologne 2025 проходит с 23 июля по 3 августа в Кельне (Германия). Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.