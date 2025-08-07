Astralis обыграли Rare Atom на BLAST Bounty 2025 Season 2

Легкая победа для датчан над китайцами со счетом 2-0.

Astralis не оставили ни единого шанса для своих противников и всухую забрали обе карты. Ancient, который выбрали Rare Atom, закончился с разгромным счетом 1:13. Вторая карта, Overpass, шла интереснее, но датчане одержали верх — 6:13.

BLAST Bounty 2025 Season 2 — промежуточный онлайн-турнир, который позволяет командам пройти в финальный этап — он пройдет на Мальте с 14 по 17 августа. Призовой фонд BLAST Bounty 2025 S2 Finals составляет 500 тысяч долларов.