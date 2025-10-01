Astralis c треском проиграли GamerLegion на ESL Pro League Season 22

Датская организация в очередной раз терпит поражение, но в этот раз от молодых талантов из «Легиона» с итоговым счетом 2-0.

GamerLegion оказались координально на более высоком уровне, что стало видно после первой карты Nuke, где Astralis проиграли всухую — 0:13. Вторая — Overpass, стала меньшим унижением, но выиграть не удалось — 9:13.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.