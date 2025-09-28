Astralis без особых усилий выиграли у Fluxo на ESL Pro League Season 22

Легендарная киберспортивная организация не позволила аутсайдерам вырваться вперед — итоговый счет 2-0.

Датчане в очередной раз доказали, что они могут собраться и наконец стали выглядеть лучше, чем в прошлом сезоне, однако ждать прорывов пока не стоит. Mirage — первая карта противостояния закончилась в пользу Astralis — 13:6, но затем на второй — Inferno, команде не удалось перехватить инициативу у бразильцев — 9:13. Nuke был обыгран чисто — всего лишь 2 раунда ушло Fluxo.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.