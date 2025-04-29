Artfr0st перешел в «Амкал» на правах аренды из PARIVISION

«Амкал» объявил о подписании Artfr0st.

Как сообщается в заявлении клуба, Artfr0st сыграет за команду в ближайших турнирах на правах аренды. Это время Tommy будет совершенствовать свои навыки, оставаясь в команде.

Ранее Артем «Artfr0st» Харитонов выступал за PARIVISION, Spirit и Meta4pro. Сейчас игрок по-прежнему принадлежит PARIVISION.

В составе «Амкала» Artfr0st временно заменит Святослава «Tommy» Целовальникова, который перешел в команду 18 апреля из Quazar.

Текущий состав «Амкала»: Sstinix, Kalash, Sfade8, AW, Artfr0st (аренда), Eksiver (тренер).