ARCRED обыграла PARIVISION и прошла в плей-офф BetBoom LanDaLan #2
В решающем матче группы B на турнире BetBoom LanDaLan #2 по CS2 команда ARCRED встретилась с PARIVISION. ARCRED одержала победу со счетом 2:1 (13:10 на карте Ancient, 5:13 на Anubis и 13:6 на Train) и вышла в плей-офф. PARIVISION, за которую выступает Джами Jame Али, завершила выступление на турнире.
Ранее в плей-офф из группы B вышла Team Spirit Academy, а из группы A — 1win Team и GUN5. Полуфиналы запланированы на 7 мая, первый матч начнется в 17:00 мск.
BetBoom LanDaLan #2 проходит с 5 по 8 мая в Москве. Восемь команд борются за призовой фонд 50 тысяч долларов.
