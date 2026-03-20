Анонсированы составы по Dota 2 для Суперкубка Медиа Кибер Лиги

Первый Суперкубок по киберспорту в России, который объединит про-игроков и медиа-селебрити на одной арене по одной дисциплине.

Расписание турнира и место проведения Суперкубка Медиа Кибер Лиги

Киберспортивный турнир Суперкубок Медиа Кибер Лиги пройдет 21-22 марта в Международном центре бокса в Лужниках — сыграют про-команды и медиа-составы с известными блогерами и инфлюэнсерами.

Расписание турнира для медиа-лиги и про-лиги 21 марта по Dota 2:

11:00 — 13:30 — Финал дивизиона Про

14:00 — 14:30 — Первый четвертьфинал Медиа

15:00 — 15:30 — Второй четвертьфинал Медиа

16:00 — 16:30 — Третий четвертьфинал Медиа

17:00 — 17:30 — Четвертый четвертьфинал Медиа

18:00 — 18:30 — Первый полуфинал Медиа

18:45 — 19:00 — Выступление Toxi$

19:00 — 19:30 — Второй полуфинал Медиа

20:00 — 21:00 — Гранд-финал

Расписание турнира для медиа-лиги и про-лиги 22 марта по CS2:

11:00 — 13:30 — Финал дивизиона Про

14:00 — 14:30 — Первый четвертьфинал Медиа

15:00 — 15:30 — Второй четвертьфинал Медиа

16:00 — 16:30 — Третий четвертьфинал Медиа

17:00 — 17:30 — Четвертый четвертьфинал Медиа

18:00 — 18:30 — Первый полуфинал Медиа

18:45 — 19:00 — Выступление Alblak 52

19:00 — 19:30 — Второй полуфинал Медиа

20:00 — 21:00 — Гранд-финал

Состав медиа-лиги

21 марта на арене сыграют медиа-составы по Dota 2 с известными блогерами и инфлюэнсерами. Всего — 8 команд по 5 игроков в каждой из них, публикуем полные составы коллективов.

V GANG:

Reibl

CHECHIGGA

Voskresenskii

ILTW

Chelya

BY OWL TEAM:

rostikfacekid

By_Owl

Avice

Blindzone

tony who

HARDCORE TEAM:

Vnemoi

Platonnn_

Genghisss

Зюзя

Ainkrad

BANKA TEAM:

Даша Каплан

Halloween

mlechniyoNe

.ark

Rvze

GABEN BLESS:

VooDooSh

Mariachi

Шишак

DkFogas

DiZaVa

GUACAMOLLY TEAM:

GUACAMOLLY

valyusha

Limitless

TRAVOMAN TEAM:

TRAVOMAN

sereGGa

Smiling Knight

Petushara

Татьяна

UNDER TEAM:

r4dom1r

meLes

poisonika

GrOOm

snovv1

Состав про-лиги

В качестве профессиональных составов по Dota 2 — 21 марта с 11.00 до 13.30 выступят российские команды игроков Knights и Power Rangers.

Состав игроков Knights:

Илья «bashka» Цветинский

Мирас «Mirage» Мутан

Данило «Chod?X» Попович

Константин «waveformn» Ковалев

Георгий «Xakoda» Липартия

Состав игроков Power Rangers: