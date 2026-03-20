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Анонсированы составы по Dota 2 для Суперкубка Медиа Кибер Лиги

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Анонс Суперкубка Медиа Кибер Лиги.
Фото Пресс-центр

Первый Суперкубок по киберспорту в России, который объединит про-игроков и медиа-селебрити на одной арене по одной дисциплине.

Расписание турнира и место проведения Суперкубка Медиа Кибер Лиги

Киберспортивный турнир Суперкубок Медиа Кибер Лиги пройдет 21-22 марта в Международном центре бокса в Лужниках — сыграют про-команды и медиа-составы с известными блогерами и инфлюэнсерами.

Расписание турнира для медиа-лиги и про-лиги 21 марта по Dota 2:

  • 11:00 — 13:30 — Финал дивизиона Про

  • 14:00 — 14:30 — Первый четвертьфинал Медиа

  • 15:00 — 15:30 — Второй четвертьфинал Медиа

  • 16:00 — 16:30 — Третий четвертьфинал Медиа

  • 17:00 — 17:30 — Четвертый четвертьфинал Медиа

  • 18:00 — 18:30 — Первый полуфинал Медиа

  • 18:45 — 19:00 — Выступление Toxi$

  • 19:00 — 19:30 — Второй полуфинал Медиа

  • 20:00 — 21:00 — Гранд-финал

Расписание турнира для медиа-лиги и про-лиги 22 марта по CS2:

  • 11:00 — 13:30 — Финал дивизиона Про

  • 14:00 — 14:30 — Первый четвертьфинал Медиа

  • 15:00 — 15:30 — Второй четвертьфинал Медиа

  • 16:00 — 16:30 — Третий четвертьфинал Медиа

  • 17:00 — 17:30 — Четвертый четвертьфинал Медиа

  • 18:00 — 18:30 — Первый полуфинал Медиа

  • 18:45 — 19:00 — Выступление Alblak 52

  • 19:00 — 19:30 — Второй полуфинал Медиа

  • 20:00 — 21:00 — Гранд-финал

Состав медиа-лиги
21 марта на арене сыграют медиа-составы по Dota 2 с известными блогерами и инфлюэнсерами. Всего — 8 команд по 5 игроков в каждой из них, публикуем полные составы коллективов.

V GANG:

  • Reibl

  • CHECHIGGA

  • Voskresenskii

  • ILTW

  • Chelya

BY OWL TEAM:

  • rostikfacekid

  • By_Owl

  • Avice

  • Blindzone

  • tony who

HARDCORE TEAM:

  • Vnemoi

  • Platonnn_

  • Genghisss

  • Зюзя

  • Ainkrad

BANKA TEAM:

  • Даша Каплан

  • Halloween

  • mlechniyoNe

  • .ark

  • Rvze

GABEN BLESS:

  • VooDooSh

  • Mariachi

  • Шишак

  • DkFogas

  • DiZaVa

GUACAMOLLY TEAM:

  • GUACAMOLLY

  • valyusha

  • Limitless

TRAVOMAN TEAM:

  • TRAVOMAN

  • sereGGa

  • Smiling Knight

  • Petushara

  • Татьяна

UNDER TEAM:

  • r4dom1r

  • meLes

  • poisonika

  • GrOOm

  • snovv1

Состав про-лиги

В качестве профессиональных составов по Dota 2 — 21 марта с 11.00 до 13.30 выступят российские команды игроков Knights и Power Rangers.

Состав игроков Knights:

  • Илья «bashka» Цветинский

  • Мирас «Mirage» Мутан

  • Данило «Chod?X» Попович

  • Константин «waveformn» Ковалев

  • Георгий «Xakoda» Липартия

Состав игроков Power Rangers:

  • Магомед «Nesfeer» Курбанов

  • Никита «Nicky`Cool» Остахов

  • Альберт «alberkaaa» Черноиванов

  • Александр «Immersion» Хмелевский

  • Илья «Till the end» Дериглазов

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