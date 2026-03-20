Анонсированы составы по Dota 2 для Суперкубка Медиа Кибер Лиги
Первый Суперкубок по киберспорту в России, который объединит про-игроков и медиа-селебрити на одной арене по одной дисциплине.
Расписание турнира и место проведения Суперкубка Медиа Кибер Лиги
Киберспортивный турнир Суперкубок Медиа Кибер Лиги пройдет 21-22 марта в Международном центре бокса в Лужниках — сыграют про-команды и медиа-составы с известными блогерами и инфлюэнсерами.
Расписание турнира для медиа-лиги и про-лиги 21 марта по Dota 2:
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11:00 — 13:30 — Финал дивизиона Про
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14:00 — 14:30 — Первый четвертьфинал Медиа
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15:00 — 15:30 — Второй четвертьфинал Медиа
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16:00 — 16:30 — Третий четвертьфинал Медиа
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17:00 — 17:30 — Четвертый четвертьфинал Медиа
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18:00 — 18:30 — Первый полуфинал Медиа
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18:45 — 19:00 — Выступление Toxi$
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19:00 — 19:30 — Второй полуфинал Медиа
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20:00 — 21:00 — Гранд-финал
Расписание турнира для медиа-лиги и про-лиги 22 марта по CS2:
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11:00 — 13:30 — Финал дивизиона Про
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14:00 — 14:30 — Первый четвертьфинал Медиа
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15:00 — 15:30 — Второй четвертьфинал Медиа
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16:00 — 16:30 — Третий четвертьфинал Медиа
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17:00 — 17:30 — Четвертый четвертьфинал Медиа
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18:00 — 18:30 — Первый полуфинал Медиа
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18:45 — 19:00 — Выступление Alblak 52
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19:00 — 19:30 — Второй полуфинал Медиа
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20:00 — 21:00 — Гранд-финал
Состав медиа-лиги
21 марта на арене сыграют медиа-составы по Dota 2 с известными блогерами и инфлюэнсерами. Всего — 8 команд по 5 игроков в каждой из них, публикуем полные составы коллективов.
V GANG:
-
Reibl
-
CHECHIGGA
-
Voskresenskii
-
ILTW
-
Chelya
BY OWL TEAM:
-
rostikfacekid
-
By_Owl
-
Avice
-
Blindzone
-
tony who
HARDCORE TEAM:
-
Vnemoi
-
Platonnn_
-
Genghisss
-
Зюзя
-
Ainkrad
BANKA TEAM:
-
Даша Каплан
-
Halloween
-
mlechniyoNe
-
.ark
-
Rvze
GABEN BLESS:
-
VooDooSh
-
Mariachi
-
Шишак
-
DkFogas
-
DiZaVa
GUACAMOLLY TEAM:
-
GUACAMOLLY
-
valyusha
-
Limitless
TRAVOMAN TEAM:
-
TRAVOMAN
-
sereGGa
-
Smiling Knight
-
Petushara
-
Татьяна
UNDER TEAM:
-
r4dom1r
-
meLes
-
poisonika
-
GrOOm
-
snovv1
Состав про-лиги
В качестве профессиональных составов по Dota 2 — 21 марта с 11.00 до 13.30 выступят российские команды игроков Knights и Power Rangers.
Состав игроков Knights:
-
Илья «bashka» Цветинский
-
Мирас «Mirage» Мутан
-
Данило «Chod?X» Попович
-
Константин «waveformn» Ковалев
-
Георгий «Xakoda» Липартия
Состав игроков Power Rangers:
-
Магомед «Nesfeer» Курбанов
-
Никита «Nicky`Cool» Остахов
-
Альберт «alberkaaa» Черноиванов
-
Александр «Immersion» Хмелевский
-
Илья «Till the end» Дериглазов