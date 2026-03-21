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Анонсированы составы по Counter-Strike 2 для Суперкубка Медиа Кибер Лиги

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Анонс Суперкубка Медиа Кибер Лиги.
Фото Суперкубок Медиа Кибер Лиги
22 марта с 14.00 по Москве там же — в Международном центр бокса в Лужниках сыграют медиа-составы по Counter-Strike 2 с известными блогерами и инфлюэнсерами. Всего — 8 команд по 5 игроков в каждой из них, публикуем полные составы коллективов.

Расписание турнира для медиа-лиги и про-лиги 21 марта по Dota 2

11:00 — 13:30 — Финал дивизиона Про

14:00 — 14:30 — Первый четвертьфинал Медиа

15:00 — 15:30 — Второй четвертьфинал Медиа

16:00 — 16:30 — Третий четвертьфинал Медиа

17:00 — 17:30 — Четвертый четвертьфинал Медиа

18:00 — 18:30 — Первый полуфинал Медиа

18:45 — 19:00 — Выступление Toxi$

19:00 — 19:30 — Второй полуфинал Медиа

20:00 — 21:00 — Гранд-финал

Расписание турнира для медиа-лиги и про-лиги 22 марта по CS2

11:00 — 13:30 — Финал дивизиона Про

14:00 — 14:30 — Первый четвертьфинал Медиа

15:00 — 15:30 — Второй четвертьфинал Медиа

16:00 — 16:30 — Третий четвертьфинал Медиа

17:00 — 17:30 — Четвертый четвертьфинал Медиа

18:00 — 18:30 — Первый полуфинал Медиа

18:45 — 19:00 — Выступление Alblak 52

19:00 — 19:30 — Второй полуфинал Медиа

20:00 — 21:00 — Гранд-финал

Анонс Суперкубка Медиа Кибер Лиги.
Фото Суперкубок Медиа Кибер Лиги

Состав медиа-лиги

22 марта на арене сыграют медиа-составы по Dota 2 с известными блогерами и инфлюэнсерами. Всего — 8 команд по 5 игроков в каждой из них, публикуем полные составы коллективов.

buster team:

  • buster

  • voskresenskii

  • karavay

  • des0ut

  • k0s

fANDER TEAM:

  • dave

  • fander

  • Akyuliych

  • DEDE

  • LE4R

ALBLAK 52 TEAM:

  • Sa1nty

  • notorius

  • Bandurka

  • A-This 52

  • MyDee52

CLOUD CLAN:

  • KENSi

  • Sullexez

  • PromeThey

  • COLDCLOUD

  • closetape

АРБАТ 24:

  • Shamagg

  • Navai

  • Rauf

  • airscape

  • tried

NAVOMIR TEAM:

  • Navomir

  • Никита Здрадовский

  • Sbolt

  • Almazer

  • TSAR

  • M4GA

BANKA TEAM:

  • Em0k1d

  • FORZOREZOR

  • Gas

  • ГАНВЕСТ

  • Fineshine

  • Павел Керимов

CUTIEROVER TEAM:

  • cutierover

  • emilshe1n

  • dosia

  • korya_mc

  • anastaze

Состав про-лиги

22 марта пройдет выступление профессиональных составов — российские команды игроков BET-M 33 и Endless Journey, они сыграют с медиа-коллективами — начало в 11.00 по Москве — матч продлится до 13:30, а затем начнется медиа-часть.

Состав игроков BET-M 33:

  • Семен «kinqie» Лисицын

  • Павел» z1Nny» Прокопьев

  • Илья «executor» Вебер

  • Лубсан «bluewh1te» Мулонов

  • Александр «KIRO» Шеров

Состав игроков Endless Journey:

  • Павел «pavlysha666» Шафранский

  • Дмитрий «sstiNiX» Хлебников

  • Егор «fearfox» Левичев

  • Илья «swetsi» Алюкин

  • Александр «KENSi» Гуркин

Мероприятие проводится при поддержке Министерства спорта РФ и Федерации компьютерного спорта России.

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