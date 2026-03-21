Анонсированы составы по Counter-Strike 2 для Суперкубка Медиа Кибер Лиги
Расписание турнира для медиа-лиги и про-лиги 21 марта по Dota 2
11:00 — 13:30 — Финал дивизиона Про
14:00 — 14:30 — Первый четвертьфинал Медиа
15:00 — 15:30 — Второй четвертьфинал Медиа
16:00 — 16:30 — Третий четвертьфинал Медиа
17:00 — 17:30 — Четвертый четвертьфинал Медиа
18:00 — 18:30 — Первый полуфинал Медиа
18:45 — 19:00 — Выступление Toxi$
19:00 — 19:30 — Второй полуфинал Медиа
20:00 — 21:00 — Гранд-финал
Расписание турнира для медиа-лиги и про-лиги 22 марта по CS2
11:00 — 13:30 — Финал дивизиона Про
14:00 — 14:30 — Первый четвертьфинал Медиа
15:00 — 15:30 — Второй четвертьфинал Медиа
16:00 — 16:30 — Третий четвертьфинал Медиа
17:00 — 17:30 — Четвертый четвертьфинал Медиа
18:00 — 18:30 — Первый полуфинал Медиа
18:45 — 19:00 — Выступление Alblak 52
19:00 — 19:30 — Второй полуфинал Медиа
20:00 — 21:00 — Гранд-финал
Состав медиа-лиги
22 марта на арене сыграют медиа-составы по Dota 2 с известными блогерами и инфлюэнсерами. Всего — 8 команд по 5 игроков в каждой из них, публикуем полные составы коллективов.
buster team:
-
buster
-
voskresenskii
-
karavay
-
des0ut
-
k0s
fANDER TEAM:
-
dave
-
fander
-
Akyuliych
-
DEDE
-
LE4R
ALBLAK 52 TEAM:
-
Sa1nty
-
notorius
-
Bandurka
-
A-This 52
-
MyDee52
CLOUD CLAN:
-
KENSi
-
Sullexez
-
PromeThey
-
COLDCLOUD
-
closetape
АРБАТ 24:
-
Shamagg
-
Navai
-
Rauf
-
airscape
-
tried
NAVOMIR TEAM:
-
Navomir
-
Никита Здрадовский
-
Sbolt
-
Almazer
-
TSAR
-
M4GA
BANKA TEAM:
-
Em0k1d
-
FORZOREZOR
-
Gas
-
ГАНВЕСТ
-
Fineshine
-
Павел Керимов
CUTIEROVER TEAM:
-
cutierover
-
emilshe1n
-
dosia
-
korya_mc
-
anastaze
Состав про-лиги
22 марта пройдет выступление профессиональных составов — российские команды игроков BET-M 33 и Endless Journey, они сыграют с медиа-коллективами — начало в 11.00 по Москве — матч продлится до 13:30, а затем начнется медиа-часть.
Состав игроков BET-M 33:
-
Семен «kinqie» Лисицын
-
Павел» z1Nny» Прокопьев
-
Илья «executor» Вебер
-
Лубсан «bluewh1te» Мулонов
-
Александр «KIRO» Шеров
Состав игроков Endless Journey:
-
Павел «pavlysha666» Шафранский
-
Дмитрий «sstiNiX» Хлебников
-
Егор «fearfox» Левичев
-
Илья «swetsi» Алюкин
-
Александр «KENSi» Гуркин
Мероприятие проводится при поддержке Министерства спорта РФ и Федерации компьютерного спорта России.