Анонсированы составы по Counter-Strike 2 для Суперкубка Медиа Кибер Лиги

Расписание турнира для медиа-лиги и про-лиги 21 марта по Dota 2

11:00 — 13:30 — Финал дивизиона Про

14:00 — 14:30 — Первый четвертьфинал Медиа

15:00 — 15:30 — Второй четвертьфинал Медиа

16:00 — 16:30 — Третий четвертьфинал Медиа

17:00 — 17:30 — Четвертый четвертьфинал Медиа

18:00 — 18:30 — Первый полуфинал Медиа

18:45 — 19:00 — Выступление Toxi$

19:00 — 19:30 — Второй полуфинал Медиа

20:00 — 21:00 — Гранд-финал

Расписание турнира для медиа-лиги и про-лиги 22 марта по CS2

11:00 — 13:30 — Финал дивизиона Про

14:00 — 14:30 — Первый четвертьфинал Медиа

15:00 — 15:30 — Второй четвертьфинал Медиа

16:00 — 16:30 — Третий четвертьфинал Медиа

17:00 — 17:30 — Четвертый четвертьфинал Медиа

18:00 — 18:30 — Первый полуфинал Медиа

18:45 — 19:00 — Выступление Alblak 52

19:00 — 19:30 — Второй полуфинал Медиа

20:00 — 21:00 — Гранд-финал

Анонс Суперкубка Медиа Кибер Лиги. Фото Суперкубок Медиа Кибер Лиги

Состав медиа-лиги

22 марта на арене сыграют медиа-составы по Dota 2 с известными блогерами и инфлюэнсерами. Всего — 8 команд по 5 игроков в каждой из них, публикуем полные составы коллективов.

buster team:

buster

voskresenskii

karavay

des0ut

k0s

fANDER TEAM:

dave

fander

Akyuliych

DEDE

LE4R

ALBLAK 52 TEAM:

Sa1nty

notorius

Bandurka

A-This 52

MyDee52

CLOUD CLAN:

KENSi

Sullexez

PromeThey

COLDCLOUD

closetape

АРБАТ 24 :

Shamagg

Navai

Rauf

airscape

tried

NAVOMIR TEAM:

Navomir

Никита Здрадовский

Sbolt

Almazer

TSAR

M4GA

BANKA TEAM:

Em0k1d

FORZOREZOR

Gas

ГАНВЕСТ

Fineshine

Павел Керимов

CUTIEROVER TEAM:

cutierover

emilshe1n

dosia

korya_mc

anastaze

Состав про-лиги

22 марта пройдет выступление профессиональных составов — российские команды игроков BET-M 33 и Endless Journey, они сыграют с медиа-коллективами — начало в 11.00 по Москве — матч продлится до 13:30, а затем начнется медиа-часть.

Состав игроков BET-M 33:

Семен «kinqie» Лисицын

Павел» z1Nny» Прокопьев

Илья «executor» Вебер

Лубсан «bluewh1te» Мулонов

Александр «KIRO» Шеров

Состав игроков Endless Journey:

Павел «pavlysha666» Шафранский

Дмитрий «sstiNiX» Хлебников

Егор «fearfox» Левичев

Илья «swetsi» Алюкин

Александр «KENSi» Гуркин

Мероприятие проводится при поддержке Министерства спорта РФ и Федерации компьютерного спорта России.