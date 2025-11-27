Анонсирован WINLINE EPIC Standoff 2 New Year Bounty от Epic Esports Events

Турнирный оператор Epic Esports Events совместно с компанией WINLINE анонсируют заключительный турнир по Standoff 2 в этом году — WINLINE EPIC Standoff 2 New Year Bounty, который пройдет с 6 по 21 декабря. Победитель заберет весь призовой фонд в размере 1 500 000 рублей.

Матчи группового этапа стартуют 8 декабря и пройдут в два этапа в формате BO3. Сначала команды сыграют по швейцарской системе, где к победителю открытой квалификации присоединятся семь приглашенных коллективов. С 16 по 18 декабря четыре сильнейшие команды продолжат сражения в формате Round Robin. Коллектив, занявший по итогам этапа первое место, получит прямую путевку в Гранд-финал турнира.

Стадия плей-офф состоится 20 декабря в формате BO5. Матчи пройдут между коллективами, занявшими второе и третье места по итогам группового этапа. Турнир пройдет при поддержке Федерации компьютерного спорта России.