Анонсировали Standoff 2 Epic Academy 2025: Summer
Проект реализует Федерация компьютерного спорта России совместно с Epic Esports Events.
Летняя сессия турниров пройдет с 30 июня по 31 августа, академические составы киберспортивных организаций сразятся в матчах за общий призовой фонд 1 600 000 рублей.
В летнем сезоне примут участие команды: VP.Prodigy, SaiNts Junior, Replay Academy, CyberGo Academy, VozWooden Academy, STREETEIGHT Academy, Mafiozy Esports Academy и NORTHERNHEROES Academy.
Титул чемпиона сезона определится в финале с 27 по 31 августа, где групповые матчи пройдут в формате до двух побед, а плей-офф — в формате до трех побед, как сообщает ФКСР.
