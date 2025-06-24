Стало известно время и место проведения турнира Clavision Dota 2 Masters 2025
Турнир с призовым фондом 700 тысяч долларов пройдет в Чжанцзякоу с 28 июля по 3 августа 2025 года.
Среди участников есть три российские команды: BetBoom Team, Aurora Gaming и PARIVISION.
Групповой этап будет проходить до 30 июля в формате двух групп по пять команд. С 31 июля начнется стадия плей-офф.
Полный список команд-участников:
Xtreme Gaming
All Gamers Global
Yakult Brothers
Nigma Galaxy
Tundra Esports
BetBoom Team
Gaimin Gladiators
Aurora Gaming
PARIVISION
BOOM Esports
Максим Устинов
Новости