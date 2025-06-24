CyberPRO
24 июня, 16:43

Стало известно время и место проведения турнира Clavision Dota 2 Masters 2025

Логотип турнира.
Фото Liquipedia

Турнир с призовым фондом 700 тысяч долларов пройдет в Чжанцзякоу с 28 июля по 3 августа 2025 года.

Среди участников есть три российские команды: BetBoom Team, Aurora Gaming и PARIVISION.

Групповой этап будет проходить до 30 июля в формате двух групп по пять команд. С 31 июля начнется стадия плей-офф.

Полный список команд-участников:

Xtreme Gaming

All Gamers Global

Yakult Brothers

Nigma Galaxy

Tundra Esports

BetBoom Team

Gaimin Gladiators

Aurora Gaming

PARIVISION

BOOM Esports

Максим Устинов

