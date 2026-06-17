Андрей Belchonokk Ясинский переведен в запас PARIVISION после неудачного выступления на IEM Cologne Major 2026

Belchonokk выступал за PARIVISION с сентября 2023 года — организация рассматривает трансферные предложения для киберспортсмена.

Лучшим для игрока стало первое место на BLAST Bounty Winter, где команда победила Falcons в финале со счетом 3-0. На мейджоре в Кельне PARIVISION заняла 15-16-е место, стартовав с 3-й стадии, что и привело к изменениям в составе.

PARIVISION — российская киберспортивная организация, основанная в 2023 году и базирующаяся в Белграде (Сербия). Принадлежит российской букмекерской компании PARI.