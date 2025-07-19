Цель Jee — превзойти достижения TYLOO образца 2018 года

В интервью порталу HLTV после матча TYLOO — SAW, в котором первые одержали победу 2:0, Донкай «Jee» Цзи поделился планами на будущее и впечатлениями об успехах команды.

TYLOO обеспечили себе место в финале FISSURE Playground 1, который пройдет 20 июля в 16.00 по МСК. В первых трех играх турнира Jee был заменен тренером, так как у него были проблемы с визой, но это не помешало команде показать фантастический результат, проиграв всего одну карту за турнир.

История матчей TYLOO. Фото cybersport.ru

По приезду Донкай Цзи провел уверенную игру в полуфинале против португальского коллектива. В среднем китайский снайпер набрал 1,30 рейтинга 2.1, что помогло TYLOO одержать победу в напряженной серии.

В послематчевом интервью Донкай «Jee» Цзи сказал: «Я просто хотел улететь в Сербию. Я хотел играть со своими товарищами по команде и тренером. Я проверял свой телефон. «Где мой паспорт? Где мой паспорт?» Но мои товарищи по команде выигрывали каждый матч без меня».

Также восторженного комментария удостоился тренер TYLOO: «Они лучшие. Я их люблю. Я люблю своих товарищей по команде. Я люблю своего тренера. ZhokiNg — легендарный тренер».

TYLOO поднялись на пять позиций VRS с начала FISSURE Playground 1 и на данный момент занимают 14-е место. Jee же нацелен на топ-10 и мечтает превзойти легендарный состав 2018 года.

«Я хочу войти в топ-10. 2018 год был лучшим для TYLOO. captainMo, DD, xccurate, BnTeT, somebody. В 2018 году они были в топ-10, верно? Так что в 2025 году мы хотим подняться ещё выше».

Филатов Руслан