ALOHADANCE: «Falcons выиграют The International 2025»

Бывший про-игрок в Dota 2 и стример Илья «ALOHADANCE» Коробкин в своем Telegram-канале поделился ожиданиями от The International 2025. Он заявил, что будет болеть за Team Falcons и персонально за Владмира «No[o]ne-» Миненко из PARIVISION, а также предрек победу «соколов» на турнире:

«Я уверен, что Falcons выиграют этот TI. Буду за них болеть и за No[o]ne-, потому что мне нравится, как они играют»

Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.