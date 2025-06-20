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20 июня 2025, 15:23

Afoninje не согласился бы работать тренером даже в топовой команде

Алексей Буланов
Afoninje.
Фото HLTV

Андрей «Afoninje» Афонин на своем стриме заявил, что не хотел бы заниматься тренерской деятельностью в Dota 2. «Даже если бы пригласили тренировать сильную команду, я бы отказался. Во-первых, это требует огромного времени, а мне не хотелось бы так погружаться. А во-вторых, представьте: отличный драфт, все возможности, но игроки просто не в своей тарелке. Не могут собраться, не чувствуют игру... Я бы не смог это просто наблюдать. В какой-то момент мне бы точно захотелось сказать: «Давайте я сам сыграю!» Слишком тяжело такое видеть на экране».

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